Пожежа у Харкові: чотирьом затриманим оголосили підозру

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру чотирьом особам за фактом порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило пожежу та загибель людей у будинку для літніх людей (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу).

Про це передає Укрінформ з посиланням на Офіс генпрокурора.

“Серед підозрюваних - власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендар будинку та його дружина - директорка приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, а також адміністратор, який координував роботу пансіонату і при цьому офіційно не був там працевлаштований. Їх було затримано в порядку ст. 208 КПК України”, - зазначається в повідомленні.

За даними слідства, орендар будинку і його дружина - засновники громадської організації, мета якої - сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів. Вартість перебування в пансіонаті оцінювалась у середньому в 15 тис. грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, підкреслили в ОГПУ.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляв Укрінформ, удень 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Загинули 15 людей.

Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил протипожежної безпеки, що призвело до загибелі людей).

Читайте також: Чотирьох постраждалих на пожежі прихистили в хоспісі харківської лікарні

Під час досудового розслідування було встановлено чотирьох фігурантів, які причетні до скоєння даного злочину, та затримані в порядку статті 208 КПК.

За словами прокурора Харківщини Олександра Фільчакова, прокуратура звертатиметься до суду щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.