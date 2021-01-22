Пожежа у Харкові: чотирьом затриманим оголосили підозру
Про це передає Укрінформ з посиланням на Офіс генпрокурора.
“Серед підозрюваних - власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендар будинку та його дружина - директорка приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, а також адміністратор, який координував роботу пансіонату і при цьому офіційно не був там працевлаштований. Їх було затримано в порядку ст. 208 КПК України”, - зазначається в повідомленні.
За даними слідства, орендар будинку і його дружина - засновники громадської організації, мета якої - сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів. Вартість перебування в пансіонаті оцінювалась у середньому в 15 тис. грн.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, підкреслили в ОГПУ.
Слідчі дії тривають.
Як повідомляв Укрінформ, удень 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Загинули 15 людей.
Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил протипожежної безпеки, що призвело до загибелі людей).
Під час досудового розслідування було встановлено чотирьох фігурантів, які причетні до скоєння даного злочину, та затримані в порядку статті 208 КПК.
За словами прокурора Харківщини Олександра Фільчакова, прокуратура звертатиметься до суду щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.