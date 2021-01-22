Зеленському розповіли, чому на пожежі у Харкові так багато жертв

Рятувальникам не вдалося врятувати загиблих у будинку для літніх людей у Харкові, оскільки вони перебували на другому поверсі, були маломобільними, а вогонь поширювався дуже швидко.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий Президенту Володимиру Зеленському під час огляду місця трагедії, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«У ході з’ясування обставин встановлено, що в будинку можуть перебувати літні люди. До місця були направлені підрозділи ДСНС у достатній кількості для того, щоб виконати завдання з гасіння та порятунку людей. Після прибуття о 15:15 ситуація була наступна: виривалося полум’я по периметру всієї будівлі, а також густий чорний дим. У вікна було видно, що вогонь розповсюдився на весь другий поверх. Також горить перекриття між першим та другим поверхом», – поінформував Яровий.

За його словами, на місці пожежі працювало 13 одиниць техніки та 50 рятувальників.

Він нагадав, що під час гасіння пожежі врятовано дев'ять людей, їх госпіталізовано, однак на другому поверсі виявлено загиблими 15 осіб.

Яровий пояснив, що загиблих не вдалося врятувати, бо вогонь поширювався дуже швидко, а на другому поверсі всі люди були маломобільними чи мали хвороби, пов'язані з ментальними розладами.

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У свою чергу Зеленський уточнив: «Люди були лежачими, але хто встановив у будинку на вікнах ґрати?».

На це главі держави доповіли, що цей будинок для літніх людей був приватним і працював без належно оформлених документів на такий вид діяльності, люди перебували тут нелегально й за їхнє утримання платили родичі.

Президент також поспілкувався з місцевими жителями, які живуть по сусідству з будинком, що згорів. Вони розповіли про те, як давно функціонував цей будинок і які кроки намагалися здійснити для припинення його діяльності та про вчорашні події.

У цьому зв'язку Президент наголосив, що потрібно провести аудит подібних об’єктів в Україні, в яких потенційно можуть статися такі трагічні ситуації, як у харківському будинку для літніх людей.

За інформацією поліції, в межах розпочатого кримінального провадження вже затримані власник будівлі, який здавав його в оренду, орендарі, які організували нелегальний будинок для літніх людей, та його адміністратор.

Серед версій слідства – необережне поводження з приладами для обігріву будівлі та займання проводки. Зазначається, що, за попередньою інформацією, із 17 січня в будівлі не працював газовий котел і її обігрівали електроприладами.

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Як зауважили голова урядової комісії, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов та голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, остаточно причини трагедії встановлять після завершення роботи експертів.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у п'ятницю зранку прибув до Харкова.

21 січня о 15:03 на вул. Нижня Гиївська, 150-б, у Харкові у двоповерховому житловому будинку, який, за попередньою інформацією, було переобладнано під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. В пожежі загинули 15 людей. Станом на ранок 22 січня відомо, що один постраждалий перебуває в стабільно важкому стані, ще четверо – в задовільному.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня. 22 січня в Харкові працюватиме урядова комісія, яка має встановити причини трагедії.

За даними Харківської ОДА, заклад для літніх людей, де сталася трагедія, не значиться в жодному реєстрі.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 22 січня заявила, що правоохоронці затримали чотирьох осіб: власника домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендаря будинку та його дружину - директора приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратора, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований.

Слідство ведеться за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей). Перевіряються такі основні версії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі.