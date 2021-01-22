Зеленський хоче змін на ринку соціальних послуг після пожежі в Харкові

Президент Володимир Зеленський виступає за законодавче врегулювання сфери надання соціальних послуг в Україні, зокрема діяльності пансіонатів для людей похилого віку.

Про це він сказав у коментарі представникам ЗМІ після відвідування в лікарні постраждалих під час пожежі у приватному будинку для літніх людей у Харкові, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Повинна бути реформа глобальна на цьому кейсі, я вважаю... Тому будуть законодавчі ініціативи, повинна бути реформа. Люди можуть отримувати нормальні якісні послуги. Думаю, що як приватні послуги можуть бути, так і комунальні, як би це не звучало, такий ринок справедливих соціальних послуг повинен бути відкритий в Україні", - зазначив Президент.

Зеленський сказав, що "частково морально не розуміє дітей, які здають в такі хоспіси, в такі умови своїх батьків", однак після спілкування з одним із постраждалих у Харкові підкреслив, що такі об'єкти дійсно є, але податків вони не платять.

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"Принаймні, я вже зрозумів, що люди, в принципі, знають про такі приватні хоспіси. Те, що мені деякі наші колеги з правоохоронців сказали, що ніхто не знає про це, думаю, що це не є правда, тому що в інтернеті можна зареєструватися, простіше зареєструватися, коштує це в місяць від 5 тисяч до 15 тисяч (гривень - ред.)", - зауважив глава держави.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у п'ятницю зранку прибув до Харкова.

Напередодні, 21 січня, у Харкові у двоповерховому житловому будинку, який, за попередньою інформацією, було переобладнано під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Загинули 15 людей, ще 5 постраждали. Станом на ранок 22 січня відомо, що один постраждалий перебуває в стабільно тяжкому стані, ще четверо – в задовільному.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня. 22 січня в Харкові працюватиме урядова комісія, яка має встановити причини трагедії.

За даними Харківської ОДА, заклад для літніх людей, де сталася трагедія, не значиться в жодному реєстрі.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 22 січня заявила, що правоохоронці затримали чотирьох осіб: власника домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендаря будинку та його дружину - директора приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратора, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований.

Слідство ведеться за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей). Перевіряються такі основні версії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі.