Пожежа у пансіонаті: Харків оплатить похорони загиблих та лікування постраждалих

Харківська міська рада надасть допомогу в лікуванні постраждалих та організації поховання загиблих у пожежі по вул. Нижній Гієвській, 150-б.

Про це сказав на позачерговому засіданні міської Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій секретар міської ради Ігор Терехов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Лікування 5-х постраждалих та похорони 15-х загиблих оплатить місто", - зазначив Терехов.

За уточненням директора Департаменту охорони здоров'я міської ради Юрія Сороколата, у одного 65-річного чоловіка діагностовано 15% опіків тіла, стан стабільний. "Ще один чоловік 73-х років отруївся чадним газом, і його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Ще троє постраждалих - чоловіки 57-ми і 80-ти років, а також 81-річна жінка - в шоковому стані поміщені у відділення паліативної допомоги 17-ї міської лікарні", - додав він.

Як повідомила пресслужба Харківської облдержадміністрації, потерпілим внаслідок пожежі в харківському будинку для літніх людей нададуть матеріальну допомогу з обласного бюджету.

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«Під час засідання регіональної комісії ТЕБ та НС прийнято рішення ініціювати Харківською обласною державною адміністрацією виділення коштів з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайної події», - говориться в повідомленні.

За словами заступника директора департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА Геннадія Бондарчука, 5 постраждалим, які знаходяться у міських закладах охорони здоров’я, проводиться повне медичне обстеження, оскільки ніякої медичної документації по них немає.

Директор департаменту соціального захисту населення Юрій Шпарага зазначив, що соціальні заклади обласного підпорядкування готові прийняти на проживання не тільки постраждалих у цій пожежі, а й осіб, яких буде виявлено у ході перевірок нелегальних закладів, які почалися 22 січня.

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«Для людей, яких треба буде відселяти з незаконних інтернатних установ, станом на сьогодні є 136 місць у геріатричних пансіонатах. Ми готові цих людей прийняти, за їх добровільної згоди, якщо людина дієздатна. Якщо ні – до нас повинен звернутися їх офіційний опікун», - пояснив Шпарага.

Як повідомляв Укрінфом, 22 січня у Харкові оголошено жалобу за 15 загиблими під час пожежі у будинку по вул. Нижній Гієвській, 150-б.

22 січня у Харкові розпочали тотальні перевірки з метою виявлення реабілітаційних центрів, будинків для людей похилого віку, хоспісів, які працюють незаконно. Ці заходи спрямовані на те, щоб не допустити повторення трагедії.

За даними міської ради, за попередніми висновками пожежників, причиною загоряння стало використання несправних електрообігрівачів.

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21 січня о 15:03 у місті Харків у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі, внаслідок чого загинули 15 осіб, ще 5 потрапили до лікарні.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Відкрито провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

Затримано директора закладу та ще трьох осіб.