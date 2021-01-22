Зеленський оголосить 23 січня Днем жалоби через трагедію в Харкові

Президент Володимир Зеленський має намір підписати указ про оголошення 23 січня Днем жалоби на державному рівні у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі у Харкові.

Про це глава держави розповів, спілкуючись зі ЗМІ на місці трагедії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я підпишу указ, завтра буде день жалоби на державному рівні", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що внаслідок пожежі в будинку для літніх людей загинули 15 осіб, п'ятеро зараз перебувають у лікарні, четверо - у родичів.

Зеленський вважає, що питання діяльності приватних пансіонатів для літніх людей, на зразок харківського, де сталася смертельна пожежа, належним чином не врегульовані державою, й хоче виявити у країні всі подібні об'єкти.

"Думаю, що треба ставити задачу по всій країні знайти такі об'єкти, щоб ми знаходили їх не в такі трагічні моменти, коли пожежа, коли втрачені життя 15 людей", - зазначив він.

Зеленський також зауважив, що "у людини чи декількох людей", у власності яких перебував згорілий будинок для літніх людей, у Харкові вже виявлено шість подібних об'єктів. За його словами, ці об'єкти - різні, деталі з'ясовуються.

Водночас Президент підкреслив, що питання приватних пансіонатів в Україні незалежно не врегульовано.

"Нормально не врегульовано в державі це питання, тому що ми бачимо такий випадок", - наголосив він.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у п'ятницю зранку прибув до Харкова.

21 січня о 15:03 на вул. Нижня Гиївська, 150-б, у Харкові у двоповерховому житловому будинку, який, за попередньою інформацією, було переобладнано під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. В пожежі загинули 15 людей. Станом на ранок 22 січня відомо, що один постраждалий перебуває в стабільно тяжкому стані, ще четверо – в задовільному.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня. 22 січня в Харкові працюватиме урядова комісія, яка має встановити причини трагедії.

За даними Харківської ОДА, заклад для літніх людей, де сталася трагедія, не значиться в жодному реєстрі.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 22 січня заявила, що правоохоронці затримали чотирьох осіб: власника домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендаря будинку та його дружину - директора приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратора, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований.

Читайте також: Поліція назвала ймовірну причину смертельної пожежі в Харкові

Слідство ведеться за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей). Перевіряються такі основні версії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі.