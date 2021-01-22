У тяжкому і задовільному стані: як почуваються постраждалі на пожежі в Харкові

Один постраждалий в пожежі в будинку для літніх людей у Харкові перебуває в стабільно тяжкому стані, ще четверо – в задовільному.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Харківської міськради з посиланням на інформацію з медичних закладів.

Так, один постраждалий знаходиться в опіковому відділенні лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова.

«Це чоловік після інсульту, він погано ходить, отримав 20% опіків тіла. Стан стабільно важкий. Але чоловік в притомному стані, спілкується з лікарями. Медики роблять все необхідне», - зазначили в міськраді.

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Ще один постраждалий, що був доставлений в токсикологічне відділення 2-ої лікарні, сьогодні буде переведений у хоспіс. «Загроза отруєння газом знята, всіх заходів вжито, триває оформлення документів для переведення в інший заклад», - сказали в лікарні.

Стан ще трьох врятованих, яких з пожежі направили в хоспіс 17-ої міської лікарні, медики назвали задовільним. «Люди забезпечені всім необхідним», - запевнили в міськраді.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня о 15:03 на вул. Нижня Гиївська, 150Б у двоповерховому житловому будинку, що, за попередньою інформацією, було переобладнано під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. В пожежі загинули 15 людей.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня. 22 січня в Харкові працюватиме урядова комісія, яка має встановити причини трагедії.

За даними Харківської ОДА, заклад для літніх людей, де сталася трагедія, не значиться в жодному реєстрі.