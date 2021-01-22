Правоохоронці перевіряють три версії пожежі в будинку для літніх людей у Харкові

У рамках кримінального провадження щодо пожежі у будинку для літніх людей у Харкові, яка сталася 21 січня, правоохоронці перевіряють три версії.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

“Слідчим шляхом перевіряються такі основні версії: пожежа виникла внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; пожежа виникла внаслідок замикання електромережі”, - уточнила Венедіктова.

Також, за її словами, прокуратура та ДБР розпочали провадження, в якому перевірять, чи належним чином окремі службові особи ДСНС виконували свої обов‘язки з контролю за дотриманням правил пожежної безпеки на цьому об‘єкті.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня у Харкові, на вул. Нижня Гиївська, 150-б, у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа на другому поверсі.

На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. П'ятеро літніх людей постраждали: одну особу госпіталізовано до опікового відділення міської лікарні швидкої допомоги, ще чотири перебувають у токсикологічному відділенні 2-ї міської лікарні.

За фактом пожежі у будинку для літніх людей «Золотий час» поліція відкрила кримінальне провадження.

Кабінет Міністрів провів позачергове засідання, під час якого створено Державну комісію для з’ясування причин трагедії. За дорученням Президента її очолив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Кабінет Міністрів взяв цю справу під особистий контроль.