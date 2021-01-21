У Раді Європи висловили співчуття у зв'язку з загибеллю людей на пожежі у Харкові

У Раді Європи висловили глибокі співчуття у зв'язку з пожежею у будинку для літніх людей у Харкові, де загинуло 15 людей.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, допис у Tвітері від імені генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич розмістив речник організації Даніель Холтген.

«Я глибоко сумую через втрати життів унаслідок сьогоднішньої трагічної пожежі у будинку пристарілих у Харкові», - заявила генсек РЄ.

Вона висловила співчуття сім’ям загиблих та побажала скорішого одужання потерпілим.

Marija Pejčinović Burić: “I am deeply saddened by the loss of lives in today’s tragic fire in the elderly home in #Kharkiv. On behalf of the @coe I offer sincere condolences to the families of victims and to the people of Ukraine, and wish a speedy recovery to the injured”. pic.twitter.com/anvfKxUjmn — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) January 21, 2021

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня у Харкові, на вул. Нижня Гиївська, 150-б, у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Її локалізували о 16:14 на площі 100 кв. м, а о 16:53 ліквідували.

На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. П'ятеро літніх людей постраждали: одну особу госпіталізовано до опікового відділення міської лікарні швидкої допомоги, ще чотири перебувають у токсикологічному відділенні 2-ї міської лікарні.

За інформацією уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, на момент пожежі в будинку перебували 33 особи. За словами працівників закладу, там проживали люди віком від 25 до 90 років.

За фактом пожежі у будинку для літніх людей «Золотий час» поліція відкрила кримінальне провадження.

Подібна трагедія сталася на Київщині у травні 2016 року. Тоді під час пожежі в приватному будинку для людей похилого віку в селі Літочки загинуло 17 осіб.