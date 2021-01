У Раді Європи висловили співчуття у зв'язку з загибеллю людей на пожежі у Харкові

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, допис у Tвітері від імені генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич розмістив речник організації Даніель Холтген.

«Я глибоко сумую через втрати життів унаслідок сьогоднішньої трагічної пожежі у будинку пристарілих у Харкові», - заявила генсек РЄ.

Вона висловила співчуття сім’ям загиблих та побажала скорішого одужання потерпілим.

Marija Pejčinović Burić: “I am deeply saddened by the loss of lives in today’s tragic fire in the elderly home in #Kharkiv. On behalf of the @coe I offer sincere condolences to the families of victims and to the people of Ukraine, and wish a speedy recovery to the injured”. pic.twitter.com/anvfKxUjmn