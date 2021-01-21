Туреччина висловила співчуття у зв'язку з пожежею в Харкові

Міністерство закордонних справ Турецької Республіки висловило співчуття у зв'язку із загибеллю та пораненням людей в пожежі у будинку для літніх людей у Харкові.

Про це повідомляється на сайті МЗС Туреччини, передає Укрінформ.

"Із великим сумом отримали новину, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові, в Україні призвела до людських втрат і поранень. Ми висловлюємо щирі співчуття дружньому й братньому українському народові, а також уряду України та бажаємо швидкого одужання постраждалим", - зазначили в МЗС Туреччини.

Як повідомляв Укрінформ, вдень 21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі, внаслідок чого загинули 15 осіб, ще 5 потрапили до лікарні.

Пожежу локалізували о 16:14 на площі 100 кв. м, а о 16:53 пожежу ліквідували.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Читайте також: У мерії Харкова обіцяють виявити всі незаконні хоспіси та реабілітаційні центри

Відкрите провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що нило загибель людей (ч.2 ст. 270 КК України).

Кабінет Міністрів провів позачергове засідання, під час якого створили Державну комісію для з’ясування причин трагедії. За дорученням президента очолить Комісію міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Уряд узяв цю справу під особистий контроль.