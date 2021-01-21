У мерії Харкова обіцяють виявити всі незаконні хоспіси та реабілітаційні центри

У Харкові проведуть перевірку з метою виявлення всіх незаконних хоспісів та реабілітаційних центрів.

Про це заявив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу міськради.

За словами посадовця, трагедія, яка сталася у будинку для літніх людей по вул. Нижня Гієвська, 150-б, де внаслідок пожежі загинуло 15 людей, не повинна повторитися.

"Як мені сказали, за цією адресою реабілітаційний центр і будинок для людей похилого віку працювали нелегально. Тут не дотримувалася жодна норма, були грати на вікнах, тому люди буквально задихнулися", - сказав Терехов.

Він пообіцяв протягом двох тижнів виявити всі такі незаконні об'єкти і припинити їх діяльність.

"Ті люди, які допустили, щоб такий об'єкт працював, мають понести найжорсткіше покарання. Однозначно будуть проведені перевірки, повинно бути жорстке реагування всіх правоохоронних органів", - заявив Терехов.

Як повідомляв Укрінформ, вдень 21 січня у Харкові, на вул. Нижня Гиївська, 150-б, в двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Її локалізували о 16:14 на площі 100 кв. м, а о 16:53 ліквідували.

За інформацією уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 людини. Зі слів працівників закладу, там проживали люди віком від 25 до 90 років.

На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. П'ятеро літніх людей постраждали: одну особу госпіталізовано до опікового відділення міської лікарні швидкої допомоги, ще чотири перебувають у токсикологічному відділенні 2-ї міської лікарні.

За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження.

Подібна трагедія сталася на Київщині у травні 2016 року. Тоді під час пожежі в приватному будинку для людей похилого віку в селі Літочки загинуло 17 людей.