Трагедія в Харкові: Лазебна каже, що будинку для літніх людей немає у реєстрі

У реєстрі надавачів соціальних послуг немає будинку для літніх людей в Харкові, де сталася пожежа. Він працював у неправовому полі.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна під час позачергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цей заклад функціонував не у правовому полі, його немає в реєстрі надавачів соціальних послуг. Відомості про такий заклад відсутні в департаменту соціального захисту. Насправді вимоги до функціонування таких закладів, де проживають громадяни похилого віку, люди з інвалідністю, вони регулюються законом. І до таких закладів є чіткі критерії їх діяльності. Тому ми зараз організовуємо роботу щодо виявлення таких закладів, яких немає в реєстрі надавачів соціальних послуг. Ми перевіримо умови проживання та перебування людей похилого віку в таких закладах і, безумовно, будемо посилювати відповідальність тих людей, які організовують таку роботу і працюють в неправовому полі», - сказала Лазебна.

Міністр відзначила, що Мінсоцполітики вивчатиме це питання не тільки в Харківській області, а й у всіх регіонах.

Також вона поінформувала, що департамент соціального захисту населення в Харківській області наразі розміщує людей, які потребують допомоги, в геріатричних пансіонатах області.

Як повідомляв Укрінформ, о 15:04 до пожежників надійшло повідомлення про те, що горить двоповерховий житловий будинок, попередньо переобладнаний під будинок для літніх людей. Станом на 16:05 на місці пожежі виявлено тіла 15 людей, 11 осіб постраждали.

До гасіння пожежі було залучено 28 осіб особового складу та 7 одиниць техніки. Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня. О 17 годині в Харківській міськраді розпочалося засідання з приводу трагедії, що сталася.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль скликав позачергове засідання уряду через цю ситуацію.

О 16.53 пожежу повністю ліквідували. Розпочався огляд місця події .

За фактом пожежі у будинку для літніх людей «Золотий час» у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження.

Подібна трагедія сталася на Київщині у травні 2016 року. Тоді під час пожежі в приватному будинку для людей похилого віку в селі Літочки загинули 17 людей.