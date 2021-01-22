У Харкові почали перевірки нелегальних реабілітаційних центрів та хоспісів

У Харкові розпочали перевірки з метою виявлення реабілітаційних центрів, будинків для людей похилого віку та хоспісів, які працюють незаконно.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

"Голови районних адміністрацій разом із правоохоронними органами почали тотальну перевірку подібних об'єктів. Таке рішення прийнято на вечірньому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням секретаря міськради Ігоря Терехова", - зазначили у пресслужбі, додавши, ці заходи спрямовані на те, щоб не допустити повторення трагедії, яка сталася в одному з таких «будинків для людей похилого віку», де внаслідок пожежі загинули 15 осіб.

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Як заявив Терехов, подібні об'єкти, як правило, незаконні, і пацієнти там знаходяться незаконно. "Треба виявити їх, щоб припинити їх роботу. Від правоохоронних органів теж має бути реакція", - додав він.

За словами Терехова, будівля, в якій сталася пожежа, є яскравим прикладом того, як працюють подібні установи і як там ставляться до людей. “На невеликій площі знаходилося досить багато пацієнтів, при цьому в будинку не були дотримані жодні протипожежні заходи: на вікнах - грати, шляхів евакуації немає, перекриття - дерев'яні", - підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня у Харкові, на вул. Нижня Гиївська, 150-б, у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа на другому поверсі.

На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. П'ятеро літніх людей постраждали: одну особу госпіталізовано до опікового відділення міської лікарні швидкої допомоги, ще чотири перебувають у токсикологічному відділенні 2-ї міської лікарні.

За фактом пожежі у будинку для літніх людей «Золотий час» поліція відкрила кримінальне провадження.

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Кабінет Міністрів провів позачергове засідання, під час якого створено Державну комісію для з’ясування причин трагедії. За дорученням Президента її очолив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Кабінет Міністрів взяв цю справу під особистий контроль.