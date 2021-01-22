Пожежа у будинку для літніх: Зеленський прибув до Харкова

Президент Володимир Зеленський прилетів до Харкова і зараз знаходиться на місці пожежі, в якій загинули 15 літніх людей.

Разом з головою держави на місці трагедії знаходяться міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, голова Харківської ОДА Айна Тимчук, голова облради Артур Товмасян, в.о. мера Харкова Ігор Терехов ті інші посадові особи міста та області, передає кореспондент Укрінформу.

Президент і посадовці заслухали доповідь правоохоронців і рятувальників. Триває огляд місця трагедії.

Як повідомлялося, 21 січня о 15:03 на вул. Нижня Гиївська, 150Б у двоповерховому житловому будинку, що, за попередньою інформацією, було переобладнано під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. В пожежі загинули 15 людей. Станом на ранок 22 січня відомо, що один постраждалий в пожежі в будинку для літніх людей у Харкові перебуває в стабільно тяжкому стані, ще четверо – в задовільному.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня. 22 січня в Харкові працюватиме урядова комісія, яка має встановити причини трагедії.

За даними Харківської ОДА, заклад для літніх людей, де сталася трагедія, не значиться в жодному реєстрі.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 22 січня заявила, що правоохоронці затримали 4 особи в порядку ст. 208 КПКУ - власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендар будинку та його дружина - директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратор, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований.

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Слідство ведеться за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей). Перевіряються такі основні версії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі.