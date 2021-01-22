Рада готова доопрацювати закони у сфері пожежної безпеки – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що парламент готовий доопрацьовувати законодавство у сфері пожежної безпеки.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це спікер сказав у коментарі журналістам після урочистостей у рамках відзначення Дня Соборності України.

«На рівні Верховної Ради ми готові далі доопрацьовувати законодавство в цій сфері, врегулювання цієї сфери. Але об'єктивно - багато що зроблено вже, тут більше питань до того, як використовуються надані механізми на місцях. Контроль, мабуть, треба повертати в більш жорсткому форматі», - сказав Разумков, коментуючи пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.

Голова ВР згадав пожежі в Одеському коледжі в 2019 році і дитячому таборі «Вікторія» в 2017 році і наголосив, що «десь треба бути більш жорстким у цих аспектах».

Разумков також висловив співчуття у зв'язку з трагедією, яка відбулася напередодні в Харкові.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня у Харкові, на вул. Нижня Гиївська, 150-б, у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі.

На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. П'ятеро літніх людей постраждали: одну особу госпіталізовано до опікового відділення міської лікарні швидкої допомоги, ще чотири перебувають у токсикологічному відділенні 2-ї міської лікарні.

За фактом пожежі у будинку для літніх людей «Золотий час» поліція відкрила кримінальне провадження.

Кабінет Міністрів провів позачергове засідання, під час якого створено Державну комісію для з’ясування причин трагедії. За дорученням Президента її очолив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Кабінет Міністрів взяв цю справу під особистий контроль.