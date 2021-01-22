Правоохоронці затримали трьох людей у справі про пожежу у нелегальному будинку для літніх людей у Харкові, у якій загинули 15 осіб.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківщини, передає Укрінформ.

У відомстві кажуть, що затримали власника будинку, де відбулась пожежа, орендаря приміщення та адміністратора нелегального закладу. У їхніх помешканнях проводять обшуки.

«Причетність затриманих до роботи цього будинку підтверджується допитами свідків, протоколом огляду місця події, а також іншими документами», — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що правоохоронці шукають також інших людей, причетних до роботи будинку для літніх людей.

Пожежа у Харкові: Правоохоронці затримали трьох працівників будинку для літніх людей // Фото: Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня у Харкові, на вул. Нижня Гиївська, 150-б, у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі.

На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. П'ятеро літніх людей постраждали: одну особу госпіталізовано до опікового відділення міської лікарні швидкої допомоги, ще чотири перебувають у токсикологічному відділенні 2-ї міської лікарні.

За фактом пожежі у будинку для літніх людей «Золотий час» поліція відкрила кримінальне провадження.

Кабінет Міністрів провів позачергове засідання, під час якого створено Державну комісію для з’ясування причин трагедії. За дорученням Президента її очолив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Кабінет Міністрів взяв цю справу під особистий контроль.