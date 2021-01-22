Смертельна пожежа у Харкові: звіт урядової комісії має бути до 19 лютого

Урядова комісія з виявлення обставин та причин пожежі у Харкові, де загинули 15 мешканців будинку для літніх людей, має прозвітувати до 19 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в розпорядженні, опублікованому на Урядовому порталі.

"Урядовій комісії, утвореній згідно з цим розпорядженням, подати до 19 лютого 2021 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати її роботи", - йдеться у документі.

Голові урядової комісії необхідно також поінформувати Кабмін на черговому засіданні про попередні результати розслідування причин виникнення надзвичайної ситуації, що склалася 21 січня на вул. Нижній Гиївській, 150, у Харкові.

Як повідомлялося, 21 січня за дорученням Президента Володимира Зеленського уряд на позачерговому засіданні створив комісію для з’ясування обставин та причин трагічної події у Харкові. Очолив відповідну комісію міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

У Харкові 21 січня о 15:03 на вул. Нижня Гиївська, 150-б, у двоповерховому житловому будинку, який, за попередньою інформацією, було переобладнано під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Загинули 15 людей, ще 5 постраждали.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня. 22 січня в Харкові працюватиме урядова комісія, яка має встановити причини трагедії.

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За даними Харківської ОДА, заклад для літніх людей, де сталася трагедія, не значиться в жодному реєстрі.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 22 січня заявила, що правоохоронці затримали чотирьох осіб: власника домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендаря будинку та його дружину - директора приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратора, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований.

Робоча поїздка Президента України до Харківської області / Фото: Офіс Президента

Слідство ведеться за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей). Перевіряються такі основні версії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі.

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У п’ятницю, 22 січня, до Харкова прибув Президент Володимир Зеленський.