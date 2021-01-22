У Харкові виявили ще два будинки для літніх, що працюють із порушеннями

У Харкові виявили ще два будинки для літніх, що працюють із порушеннями

Укрінформ
У Холодногірському районі Харкова, де 21 січня під час пожежі у приватному будинку для літніх людей загинули 15 осіб, у ході перевірки виявили ще два подібних будинки з порушенням норм.

Про це повідомила журналістам керівник адміністрації Холодногірського району Інна Уварова, передає Укрінформ.

"Усього на території району перевірили вісім об’єктів, де масово перебувають люди. П’ять об’єктів - ще ввечері та вночі, три - сьогодні вранці. На двох об’єктах підтверджено порушення, а саме, перебільшення норм перебування людей на конкретній площі. Розпочато оперативно-слідчі дії щодо встановлення законності їхнього перебування", - зазначила Уварова.

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Вона додала, що за попередніми даними, порушення виявили саме в пансіонатах для літніх людей: "Інформацію про діяльність цих об’єктів дізналися з інтернету".

"У нашому районі превалює приватний сектор. Тому квартальним комітетам доручено надати будь-яку інформацію щодо їхньої діяльності, ми її перевіримо ", - додала Уварова.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня о 15:03 у місті Харків у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі, внаслідок чого загинули 15 осіб, ще 5 потрапили до лікарні.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня. За попередніми висновками пожежних, причиною загоряння стало використання несправних електрообігрівачів.

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Відкрите провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч.2 ст. 270 КК України).

Затримано директора закладу та трьох співробітників.

22 січня у Харкові оголошено жалобу за 15-ма загиблими під час пожежі у приватному будинку для літніх людей.

22 січняу місті розпочали тотальні перевірки з метою виявлення реабілітаційних центрів, будинків для людей похилого віку, хоспісів, які працюють незаконно.

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