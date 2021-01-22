У Харкові виявили ще два будинки для літніх, що працюють із порушеннями

У Холодногірському районі Харкова, де 21 січня під час пожежі у приватному будинку для літніх людей загинули 15 осіб, у ході перевірки виявили ще два подібних будинки з порушенням норм.

Про це повідомила журналістам керівник адміністрації Холодногірського району Інна Уварова, передає Укрінформ.

"Усього на території району перевірили вісім об’єктів, де масово перебувають люди. П’ять об’єктів - ще ввечері та вночі, три - сьогодні вранці. На двох об’єктах підтверджено порушення, а саме, перебільшення норм перебування людей на конкретній площі. Розпочато оперативно-слідчі дії щодо встановлення законності їхнього перебування", - зазначила Уварова.

Вона додала, що за попередніми даними, порушення виявили саме в пансіонатах для літніх людей: "Інформацію про діяльність цих об’єктів дізналися з інтернету".

"У нашому районі превалює приватний сектор. Тому квартальним комітетам доручено надати будь-яку інформацію щодо їхньої діяльності, ми її перевіримо ", - додала Уварова.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня о 15:03 у місті Харків у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі, внаслідок чого загинули 15 осіб, ще 5 потрапили до лікарні.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня. За попередніми висновками пожежних, причиною загоряння стало використання несправних електрообігрівачів.

Відкрите провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч.2 ст. 270 КК України).

Затримано директора закладу та трьох співробітників.

22 січня у Харкові оголошено жалобу за 15-ма загиблими під час пожежі у приватному будинку для літніх людей.

22 січняу місті розпочали тотальні перевірки з метою виявлення реабілітаційних центрів, будинків для людей похилого віку, хоспісів, які працюють незаконно.