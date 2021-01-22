Чотирьох постраждалих на пожежі прихистили в хоспісі харківської лікарні

Стан чотирьох з п'яти осіб, які постраждали напередодні під час пожежі в так званому «будинку для літніх людей» по вул. Нижній Гіївській, 150-б, задовільний. П’ятий постраждалий перебуває в стабільно тяжкому стані.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради з посиланням на головного лікаря Міської клінічної багатопрофільної лікарні №17 Дмитра Черепова, передає Укрінформ.

"Четверо постраждалих знаходяться на лікуванні у відділенні паліативної допомоги. Троє з них були доправлені до хоспісу ще вчора, а одного постраждалого, який отруївся чадним газом, після лікування в іншій лікарні вранці також перевели до паліативного відділення 17-тої лікарні", - зазначив Черепов.

За його словами, лікарню відвідали Президент України Володимир Зеленський, секретар міської ради Ігор Терехов, керівництво області.

"Ми ухвалили рішення, що всі пацієнти залишаються в хоспісі. Вільні місця у нас є. Життю всіх постраждалих нічого не загрожує, їхній стан задовільний. Медична допомога їм надається в повному обсязі, адже фактично вони утримувалися в приватному хоспісі, а тепер перебувають у хоспісі комунальної форми власності. Тому весь необхідний у їхньому стані догляд вони отримують. Ми знайшли їхніх родичів, і контакт повністю налагоджений", - пояснив Черепов.

За його словами, двоє постраждалих - жителі Харкова, один - з Харківської області та ще один - з Донецької: "П’ятий постраждалий під час пожежі зараз знаходиться на лікуванні в опіковому центрі лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. Мещанінова. У нього діагностовано близько 20% опіків тіла, його стан - стабільно тяжкий".

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня у Харкові на вул. Нижня Гиївська, 150-б, в двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі.

На місці пожежі виявили тіла 15 людей.

За вказаним фактом Харківською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 КК України.