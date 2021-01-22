Чотирьох постраждалих на пожежі прихистили в хоспісі харківської лікарні

Чотирьох постраждалих на пожежі прихистили в хоспісі харківської лікарні

Укрінформ
Стан чотирьох з п'яти осіб, які постраждали напередодні під час пожежі в так званому «будинку для літніх людей» по вул. Нижній Гіївській, 150-б, задовільний. П’ятий постраждалий перебуває в стабільно тяжкому стані.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради з посиланням на головного лікаря Міської клінічної багатопрофільної лікарні №17 Дмитра Черепова, передає Укрінформ.

"Четверо постраждалих знаходяться на лікуванні у відділенні паліативної допомоги. Троє з них були доправлені до хоспісу ще вчора, а одного постраждалого, який отруївся чадним газом, після лікування в іншій лікарні вранці також перевели до паліативного відділення 17-тої лікарні", - зазначив Черепов.

За його словами, лікарню відвідали Президент України Володимир Зеленський, секретар міської ради Ігор Терехов, керівництво області.

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"Ми ухвалили рішення, що всі пацієнти залишаються в хоспісі. Вільні місця у нас є. Життю всіх постраждалих нічого не загрожує, їхній стан задовільний. Медична допомога їм надається в повному обсязі, адже фактично вони утримувалися в приватному хоспісі, а тепер перебувають у хоспісі комунальної форми власності. Тому весь необхідний у їхньому стані догляд вони отримують. Ми знайшли їхніх родичів, і контакт повністю налагоджений", - пояснив Черепов.

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За його словами, двоє постраждалих - жителі Харкова, один - з Харківської області та ще один - з Донецької: "П’ятий постраждалий під час пожежі зараз знаходиться на лікуванні в опіковому центрі лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. Мещанінова. У нього діагностовано близько 20% опіків тіла, його стан - стабільно тяжкий".

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня у Харкові на вул. Нижня Гиївська, 150-б, в двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі.

На місці пожежі виявили тіла 15 людей.

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За вказаним фактом Харківською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 КК України.

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