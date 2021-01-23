Орендаря згорілого в Харкові будинку для літніх людей узяли під варту

Орендаря згорілого в Харкові будинку для літніх людей «Золотий час» В’ячеслава Кравченка взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Ухвалу оголосили в Київському райсуді Харкова, передає кореспондент Укрінформу.

Згідно з рішенням суду підозрюваний перебуватиме під вартою до 21 березня.

Наразі розпочинається засідання щодо обрання запобіжного заходу дружині В’ячеслава Кравченка Ользі Кравченко, яка, за даними слідства, керувала закладом для літніх людей. Під час засідання захист Кравченка заявив, що той здавав у суборенду будинок дружині, і саме вона має відношення до функціонування закладу.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня о 15:03 на вул. Нижня Гиївська, 150Б у двоповерховому житловому будинку, що, за попередньою інформацією, було переобладнано під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. В пожежі загинули 15 людей.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

За даними Харківської ОДА, заклад для літніх людей, де сталася трагедія, не значиться в жодному реєстрі.

Підозрюваний орендатор В’ячеслав Кравченко та його дружина Ольга під час розгляду запобіжного заходу / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 22 січня заявила, що правоохоронці затримали 4 особи в порядку ст. 208 КПКУ - власника домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендаря будинку та його дружину - директора приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратора, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований.

Слідство ведеться за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей). Перевіряються такі основні версії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем у побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі.