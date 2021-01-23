Прокурор - про пожежу в будинку для літніх: На місці не знайшли жодного вогнегасника

Захист орендаря згорілого в Харкові будинку для літніх людей В’ячеслава Кравченка наполягає, що чоловік не причетний до роботи закладу «Золотий час», де 21 січня загинуло 15 осіб.

Про це адвокати заявили під час засідання з обрання Кравченку запобіжного заходу в Київському райсуді Харкова, передає кореспондент Укрінформу.

Прокуратура клопотала про взяття підозрюваного під варту на 60 діб, наголошуючи, що той узагалі не потурбувався про протипожежну безпеку в двоповерховому комплексі з людьми, що самостійно не могли пересуватися.

«На місці пригоди не знайдено жодного вогнегасника. Чи могли 3 жінки (обслуговуючий персонал - ред.) врятувати 30 людей? Не було вжито жодних протипожежних заходів», - заявив прокурор. Також, за словами обвинувача, не відповідає дійсності заява адвокатів, про те, що підозрюваний сприяє слідству, адже той «не надав жодних пояснень, а всі матеріали зібрано слідчим шляхом».

Три адвокати Кравченка наполягали на тому, що його роль в організації будинку для літніх людей слідством на даний час не визначена. «Він орендар будинку, який він передав у суборенду дружині, він не займався закладом», - сказав захисник. Про невжиття заходів протипожежної безпеки говорити, вважає адвокат, потрібно після отримання висновків експертів і проведення всіх експертиз.

Натомість прокурор наголосив, що саме підозрюваний «є організатором, співорганізатором і тим, хто забезпечував функціонування закладу», і відповідно «мав повну інформацію про те, що відбувалося в закладі». «Кравченку було достеменно відомо про кількість осіб, які там перебували», - сказав прокурор.

Сам підозрюваний відмовився говорити, пославшись на пригнічений, шоковий стан.

Засідання триває.

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Як повідомляв Укрінформ, 21 січня о 15:03 на вул. Нижня Гиївська, 150Б у двоповерховому житловому будинку, що, за попередньою інформацією, було переобладнано під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. В пожежі загинули 15 людей.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

За даними Харківської ОДА, заклад для літніх людей, де сталася трагедія, не значиться в жодному реєстрі.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 22 січня заявила, що правоохоронці затримали 4 особи в порядку ст. 208 КПКУ - власника домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендаря будинку та його дружину - директора приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратора, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований.

Слідство ведеться за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей). Перевіряються такі основні версії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем у побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі.

Фото: ОП