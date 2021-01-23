Пожежа у Харкові: суд обирає запобіжні заходи підозрюваним

У Київському райсуді Харкова о 10 годині розпочалося перше засідання з обрання запобіжних заходів підозрюваним у справі щодо пожежі в будинку для літніх людей «Золотий час», де загинуло 15 осіб.

Як передає кореспондент Укрінформу, запобіжний захід наразі обирають 45-річному В’ячеславу Кравченку, який є орендарем згорілого будинку та зареєстрований як фізична особа-підприємець.

Прокуратура наполягає на триманні під вартою, аргументуючи свою позицію ймовірністю того, що підозрювані можуть знищувати офіційні документи, впливати на свідків або якимось чином направляти слідство хибним шляхом.

Натомість захист Кравченка вказує на те, що той, дізнавшись про пожежу, прибув на місце та допомагав рятувати людей, не мав наміру тікати, а наразі перебуває у стані потрясіння через трагедію. Адвокат просить застосувати щодо його підзахисного домашній арешт.

Очікується, що сьогодні обиратимуть запобіжні заходи й щодо інших трьох підозрюваних.

До Київського райсуду Харкова доставили підозрюваних в справі про пожежу в будинку для літніх людей / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Як повідомлялося, 21 січня о 15:03 на вул. Нижня Гиївська, 150Б у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Загинуло 15 людей.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

За даними Харківської ОДА, згорілий заклад не значиться в жодному реєстрі.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 22 січня заявила, що правоохоронці затримали чотирьох людей: власника домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендаря будинку та його дружину - директора приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратора, який координував роботу пансіонату, однак офіційно не був там працевлаштований.

Слідство ведеться за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей). Перевіряються такі основні версії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі.

23 січня в Україні оголошено день жалоби за загиблими на пожежі у Харкові.