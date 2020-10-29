Комітет Ради отримав висновок Венеційської комісії щодо законопроєкту про референдум

До Комітету ВР офіційно надійшов спільний висновок Єврокомісії "За демократію через право" та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини щодо законопроєкту "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"До Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування офіційно надійшов терміновий спільний висновок Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційської комісії) та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) щодо законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум (№ 3612), прийнятий на онлайн засіданні 124-ї пленарної сесії Венеційської комісії 8–9 жовтня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Висновок стосується відповідності законопроєкту міжнародним стандартам, зокрема Кодексу належної практики щодо референдумів, розробленому Венеційською комісією і підтриманому статутними органами Ради Європи (CDL-AD (2007) 008rev-cor), а також Копенгагенському документу ОБСЄ 1990 року.

У висновку враховано попередні рекомендації Венеційської комісії про правові рамки проведення національних референдумів в Україні та звіти БДІПЛ та Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) про вибори, які проводять в Україні.

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"Під час підготовки законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум (№ 3612) до другого читання Комітет на своєму засіданні розглянув зауваження і пропозиції, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи, зокрема і ті, що були спрямовані на реалізацію окремих рекомендацій, висловлених у попередньо наданому Комітету спільному висновку Венеційської комісії", - зазначається у повідомленні.

За результатами розгляду цього законопроєкту у другому читанні Комітетом прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді проєкт закону № 3612 прийняти в другому читанні та в цілому.

Як інформують у ВР, наразі законопроєкт № 3612 доопрацьовується у Комітеті з урахуванням зауважень, наданих до законопроєкту Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради, а також рекомендацій, висловлених у спільному висновку Венеційської комісії та БДІПЛ, що раніше не були враховані Комітетом.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський на з'їзді партії "Слуга народу" 31 серпня висловив упевненість, що Верховна Рада найближчим часом розгляне в другому читанні законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Верховна Рада 18 червня ухвалила у першому читанні президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", яким передбачаються чотири види всеукраїнського референдуму, зокрема за предметом: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; 2) вирішення питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Водночас, згідно з текстом законопроєкту, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, що суперечать положенням Конституції, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї; спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення її державного суверенітету і територіальної цілісності, створення загрози національній безпеці, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; щодо законопроєктів з питань податків, бюджету, амністії; віднесені Конституцією України і законами до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.

Проєктом закону розширено коло суб’єктів процесу референдуму, які реєструються у Центральній виборчій комісії як прихильники чи опоненти питання всеукраїнського референдуму. Ними можуть бути як політичні партії, так і громадські організації, відповідно зареєстровані у ЦВК. Очікується, що це сприятиме посиленню легітимації рішень, ухвалених на всеукраїнському референдумі, зміцненню зв’язків інститутів громадянського суспільства з органами державної влади.