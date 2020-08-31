Президент на з'їзді "Слуг" нагадав про обіцяне народовладдя через референдум

Президент Володимир Зеленський упевнений, що Верховна Рада найближчим часом розгляне в другому читанні законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Про це глава держави заявив у виступі на VII позачерговому з'їзді політичної партії "Слуга народу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми разом з народом писали програму, ми разом з народом України перемагали старих політиків, ми обіцяли народовладдя через референдум, і це ще один важливий пункт програми, який належить виконати. Перший закон, необхідний для цього, готовий до другого читання і найближчим часом, я впевнений, буде розглянутий українським парламентом", - сказав Зеленський.

За його словами після ухвалення цього законопроєкту саме громадяни України формуватимуть порядок денний з ключових питань, вирішуватимуть, "що добре, а що погано, що потрібно країні, а що ні". "Ми разом, так само як наші предки століття тому, будемо вирішувати важливі і дуже складні задачі", - переконаний Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 червня ухвалила у першому читанні президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", яким передбачаються чотири види всеукраїнського референдуму, зокрема за предметом: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; 2) вирішення питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Водночас, згідно з текстом законопроєкту, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї; спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; щодо законопроєктів з питань податків, бюджету, амністії; віднесені Конституцією України і законами до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.

Проєктом закону розширено коло суб’єктів процесу референдуму, які реєструються у Центральній виборчій комісії як прихильники чи опоненти питання всеукраїнського референдуму. Ними можуть бути як політичні партії, так і громадські організації, відповідно зареєстровані у ЦВК. Очікується, що це сприятиме посиленню легітимації рішень, ухвалених на всеукраїнському референдумі, зміцненню зв’язків інститутів громадянського суспільства з органами державної влади.

Фото: ОП