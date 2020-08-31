Зеленський бере участь у з'їзді "Слуги народу"

У Києві розпочався позачерговий з'їзд політичної партії "Слуга народу", в якому бере участь Президент України Володимир Зеленський.

Як передає Укрінформ, з'їзд відбувається просто неба - на даху конгресно-виставкового центру "Парковий".

З'їзд має намір ухвалити рішення про участь у місцевих виборах 2020 року, презентувавши відповідну програму партії.

Водночас партія планує представити кандидатів на посади мерів обласних центрів і кандидата у народні депутати на довиборах по 208-му округу на Чернігівщині.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.