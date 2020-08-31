"Слуги народу" кличуть Степанова у Раду

Депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" пропонує запросити міністра охорони здоров'я Максима Степанова на годину запитань до уряду, що традиційно відбуватиметься у Верховній Раді у п'ятницю.

Як передає Укрінформ, про це повідомив перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко 31 серпня під час наради голів депутатських фракцій (депутатських груп) і комітетів.

"Хотілося б запросити на годину тоді запитань до уряду пана Степанова - міністра охорони здоров'я, тому що у зв'язку з тією ситуацією, яка розгортається, точно є багато до нього запитань щодо боротьби з епідемією, карантинних заходів", - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 141 випадок зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 121 215.

Із травня у 4 рази збільшилась кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом. На сьогодні передбачено 36 тисяч ліжок для хворих із коронавірусом. Наразі зайнято 9972 ліжка.