Комітет рекомендує Раді ухвалити закон про референдум

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таке рішення члени комітету ухвалили на засіданні 16 вересня.

"Пропоную рекомендувати Верховній Раді проєкт Закону України "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" №3612 за результатами розгляду в другому читанні ухвалити в другому читанні та в цілому. У разі ухвалення законопроєкту в другому читанні та в цілому запропонувати Верховній Раді доручити Комітету при підготовці відповідного закону на підпис Голові Верховної Раді здійснити його техніко-юридичне доопрацювання спільного з Головним юридичним управлінням Апарату ВР", - озвучив проєкт рішення Комітету його очільник Андрій Клочко.

Більшість членів Комітету підтримали пропозицію.

Клочко також повідомив, що під час розгляду законопроєкту у другому читанні комітетом було опрацьовано 1222 пропозиції, що надійшли від 47 народних депутатів.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський на з'їзді партії "Слуга народу" 31 серпня висловив упевненість, що Верховна Рада найближчим часом розгляне в другому читанні законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається, що законопроєкт №3612 буде внесений до сесійної зали для розгляду в другому читанні в середині жовтня.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 червня ухвалила у першому читанні президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", яким передбачаються чотири види всеукраїнського референдуму, зокрема за предметом: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; 2) вирішення питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Водночас, згідно з текстом законопроєкту, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, що суперечать положенням Конституції, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї; спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення її державного суверенітету і територіальної цілісності, створення загрози національній безпеці, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; щодо законопроєктів з питань податків, бюджету, амністії; віднесені Конституцією України і законами до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.

Проєктом закону розширено коло суб’єктів процесу референдуму, які реєструються у Центральній виборчій комісії як прихильники чи опоненти питання всеукраїнського референдуму. Ними можуть бути як політичні партії, так і громадські організації, відповідно зареєстровані у ЦВК. Очікується, що це сприятиме посиленню легітимації рішень, ухвалених на всеукраїнському референдумі, зміцненню зв’язків інститутів громадянського суспільства з органами державної влади.