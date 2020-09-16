У Раду вносять законопроєкти, які обмежують вживання української - Княжицький

Як передає Укрінформ, про це депутат написав у Фейсбуці.

"На жаль, антиукраїнська суть представників влади «Слуг народу» і ОПЗЖ проявляється у Верховній Раді щодня. Лише цього тижня у Верховній Раді чотири спроби обмежити вживання української мови", - зазначив Княжицький.

Як зазначає політик, серед таких - законопроєкт №3717. Він пропонує фактично повернутися до навчання іноземних студентів російською.

Законопроєкт №3077 (автори - члени фракції "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич і Василь Німченко) передбачає, що мовою освітнього процесу має бути не лише державна мова, але й "регіональна мова або мова меншин". Таке розширення допускається, якщо місцеві органи ухвалили "застосування заходів, спрямованих на використання регіональних мов або мов меншин".

Крім того, до порядку денного включено альтернативний проєкт №3077-1 нардепа від фракції "Слуга народу" Максима Бужанського і члена фракції ОПЗЖ Олега Волошина.

За словами Миколи Княжицького, цей документ передбачає те ж, що і попередній, але має інші формулювання. Зокрема, йдеться, що "мова освітнього процесу в закладах освіти визначається на підставі положень статті 10 Конституції України".

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"Але, по-перше, стаття 10 не визначає мову освітнього процесу. По-друге, Конституційний суд вже розтлумачив, що чинна стаття закону про освіту не суперечить Конституції", - зазначає Княжицький.

Також, як повідомив Княжицький у Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики 16 вересня розглядатиметься урядовий законопроєкт №3683 "нібито про авіаційні правила".

Депутат розповідає, що в частині компетенції комітету законопроєкт пропонує внести зміни до статті 13 Закону про державну мову, яка регламентує мову нормативно-правових актів. Сьогодні норма вказує, що мовою нормативно-правових актів є державна мова. Законопроєкт пропонує додати "якщо інше не встановлено законом". Як пояснюється в таблиці, це зроблено, щоб приймати "англійською мовою нормативно-технічних документів на основі актів Європейського агентства з безпеки польотів".

"Але запропоновані зміни до закону про державну мову мають загальний характер, і не обмежуються англомовними авіаційними правилами. Пропонується зробити шпарину, яка фактично може дозволити прийняття нормативно-правових актів та запровадження діловодства в державних і місцевих органах будь-якою мовою. Достатньо лише творчо підійти до питання і можна знайти в законодавстві якісь пункти, які начебто дозволяють застосування іншої мови, в тому числі російської, і ми цими змінами такий підхід легалізуємо", - написав Княжицький.

Як повідомлялося, у липні Верховна Рада мала намір розглянути законопроєкт Максима Бужанського №2362 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти”. Документ передбачав внесення змін до законів про мову і про освіту та пропонував перенести з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Голова ВР Дмитро Разумков тоді припускав, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування 16 або 17 липня. Однак законопроєкт так і не був розглянутий парламентом.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію цього законопроєкту.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота. 16 липня під Верховною Радою відбулася чисельна акція на захист державної мови.