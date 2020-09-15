Стефанчук розраховує на друге читання законопроєкту про референдум у жовтні

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається, що законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" буде внесений до сесійної зали для розгляду в другому читанні в середині жовтня.

Як передає Укрінформ, про це перший віцеспікер сказав у інтерв'ю, яке оприлюднено на сайті партії "Слуга народу".

"Законопроєкт №3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» пройшов перше читання, готуємо до другого. Комітет з питань організації державної влади вже розпочав розгляд поправок. Сподіваюсь, що впродовж тижня або двох вони розглянуть всі поправки, адже їх багато. І десь на середину жовтня документ, сподіваюсь, буде готовий до внесення в сесійну залу", - поінформував Стефанчук.

Політик додав, що інші законопроєкти, які стосуються народовладдя, наразі напрацьовуються.

"Щодо інших законопроєктів – вони напрацьовуються. Йдеться про місцеві референдуми, про народну законодавчу ініціативу, про електронні петиції, про відкликання депутатів місцевих рад та інші акти, які входять до пулу законодавства про народовладдя", - зазначив Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 9 червня було зареєстровано президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Президент визначив законопроєкт як невідкладний.

Верховна Рада 18 червня ухвалила у першому читанні законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.