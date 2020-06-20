Стефанчук: Законопроєкт про референдум – перший в низці законів про народовладдя

Закон про всеукраїнський референдум – перший закон із цілої когорти законів про народовладдя, в тому числі і про місцеві територіальні референдуми.

Про це розповів перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук у ефірі програми «Свобода Савіка Шустера» на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Закон про український референдум – це перший законопроєкт з великої когорти законів про народовладдя. Ми вже на сьогодні підготували наступні проекти уже в першій редакції - це питання про місцевий референдум, це питання які стосуються народної законодавчої ініціативи, це питання, які стосуються можливості відкликання будь-якого посадовця чи депутата своїх повноважень, можливість накладення вето на прийнятий чи законопроєкт, чи будь-який акт місцевого самоврядування. Це питання, які стосуються електронних петицій і ціла низка інших. І це тільки в системі управління, але крім цього народовладдя ми проводимо і в інші сфери – це і сфера судова і інші сфери, тому що всюди ми повинні зробити, щоб запрацювала стаття 5 яка стосується всіх гілок влади», - сказав Стефанчук.

Як він зазначив, під час підготовки законопроєкту треба було чітко дотримуватися діючих норм Конституції України.

«Ми вивчали дуже багато міжнародного досвіду і ми маєм, формуючи українське законодавство, бути у фарватері української Конституції. Якраз ті вимоги – 3 млн громадян ( підписи громадян для проведення референдуму – ред.), дві третини областей, а також по сто тисяч – це чітка вимога 72 статті Конституції і ми не можемо, формуючи будь-який закон, обійти, зменшити, чи по-іншому вирішити це питання. Справа в тому, що в Конституції передбачено, що 1, 3 і 13 розділи, а розділ про референдум - це 3 розділ, вони змінюються тільки на підставах референдуму. А не маючи закону про референдум, не можна внести зміни і в Конституцію», - заявив перший заступник голови парламенту.

За його словами, була запропонована абсолютно нова сучасна пропозиція, щоб реально втілити всі статті Конституції України.

«Коло замкнулося. Саме тому ми виходили з того, що ми запропонували абсолютно нову, цікаву, сучасну законодавчу конструкцію, яким чином реально втілити статтю п’яту і статтю 38 конституції України, де передбачено право народу на народовладдя, визнання його вищим сувереном і носієм влади, а також можливість брати участь в державному управлінні через референдум. Саме тому ми запропонували таку конструкцію», - заявив народний обранець.

Він відмітив, що ця пропозиція пройшла широке обговорення.