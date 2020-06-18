Проведення референдуму може коштувати близько 12 мільярдів - Стефанчук

Проведення всеукраїнського референдуму може коштувати орієнтовно 12 млрд грн відповідно до середньої вартості одного процесу виборів.

Про це сказав перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу 18 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Скільки буде коштувати проведення референдуму, ми зараз не можемо сказати. Але ми знаємо, що середня вартість одного процесу виборів, які за структурою своєю близькі до рефередуму, становить орієнтовно 12 млрд грн. І ми повинні розуміти, що будь-який референдум не є такою дешевою задачею, тому, формуючи питання на референдумі та визначаючи їх важливість, також потрібно всім бути відповідальними за те, чи готові ми витрати такі кошти на з'ясування когось питання”, — зазначив Стефанчук.

Водночас на запитання, чи буде здійснено перегляд бюджету у разі ухвалення закону про референдум, перший віцеспікер уточнив, що це визначатиме Міністерство фінансів, подавши до парламенту відповідний законопроєкт.

“Питання бюджетування будь-якого процесу, звичайно, повинно плануватись, але реалізовуватися — лише після того, коли буде правова підстава. Я думаю, що після того, як буде прийнято закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", безперечно, повинно Міністерство фінансів прорахувати вартість одного референдуму і внести законопроєкт про закладення в бюджет України коштів на орієнтовну кількість. Після того, як ми будемо знати, скільки приблизно рефередумів буде проводитись на рік, сума, звичайно, повинна закладатися,” — пояснив політик.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 червня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Документ підтримали 252 народні депутати.

Президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" було зареєстровано в парламенті 9 червня. Проєкт закону 9 червня одержано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву. Президент визначив законопроєкт як невідкладний.

Партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.