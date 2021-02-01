Разумков не підтримує ініціативу Кравчука про референдум щодо окупованих територій

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не погоджується з ініціативою експрезидента України, голови української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука провести референдум стосовно тимчасово окупованих Донбасу та Криму.

Як передає кореспондент Укрінформу, таку думку Разумков висловив на брифінгу в понеділок.

«При всій повазі до Леоніда Макаровича, я не думаю, що треба проводити з цього питання референдум. Тому що ... всі і без референдуму розуміють, що територія тимчасово окупованого Криму, територія тимчасово окупованих частин Луганської і Донецької областей - це є на 100% територією України, і рано чи пізно вони повернуться», - зазначив спікер.

Разумков додав, що є інші питання, які можуть бути розглянуті на загальнонаціональному референдумі. «Ми всі знаємо, скільки коштує референдум, і щоб знову підтвердити це, не думаю, що варто витрачати кошти. ... Є інші питання, які також можуть бути розглянуті на загальнонаціональному референдумі», - підкреслив Голова ВР.

Як повідомлялося, експрезидент Леонід Кравчук в ефірі одного з українських телеканалів висловив думку, що на всеукраїнський референдум треба винести питання стосовно тимчасово окупованих Донбасу та Криму.

За його словами, можливо, потрібно буде винести на референдум це питання, аби люди сказали, «як має бути організоване життя в тих регіонах, які сьогодні не контролюються Україною, але є українськими територіями».

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».