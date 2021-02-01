Кравчук сказав, яке питання варто винести на референдум

Кравчук сказав, яке питання варто винести на референдум

Укрінформ
Експрезидент Леонід Кравчук припускає, що на всеукраїнський треба винести питання стосовно тимчасово окупованих Донбасу та Криму.

Про це Леонід Кравчук розповів в ефірі каналу «Україна 24», передає Укрінформ.

«Найболючішим питанням сьогодні є питання Донбасу і Криму. На жаль, анексія, війна на Донбасі сприймається політичними силами України по-різному. Часто політики, які фактично підтримують кремлівську політику, видають себе за патріотів і проголошують свої пристрасті на різних майданчиках. І народ буквально не може зорієнтуватися в тому плані, а яка ж спільна думка у різних політичних сил, вони розійшлися в корінному питанні. Йдеться про мир і війну, життя і смерть, рідко буває, щоб люди так розходилися», - розповів перший Президент України.

За його словами, можливо, потрібно буде винести на референдум це питання, аби люди сказали, «як має бути організоване життя в тих регіонах, які сьогодні не контролюються Україною, але є українськими територіями».

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«Я хочу висловити спільну позицію США, ОБСЄ, Швеції з питань України. Подивіться, як було сказано і має важливість для можливого ​​формулювання питання на референдум: пошук сталого політичного врегулювання в Україні має відбутися відповідно до принципів міжнародного права, зобов'язань ОБСЄ з повагою до повного суверенітету і територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом і Севастополем», - зазначив Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».

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