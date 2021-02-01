Кравчук сказав, яке питання варто винести на референдум

Експрезидент Леонід Кравчук припускає, що на всеукраїнський треба винести питання стосовно тимчасово окупованих Донбасу та Криму.

Про це Леонід Кравчук розповів в ефірі каналу «Україна 24», передає Укрінформ.

«Найболючішим питанням сьогодні є питання Донбасу і Криму. На жаль, анексія, війна на Донбасі сприймається політичними силами України по-різному. Часто політики, які фактично підтримують кремлівську політику, видають себе за патріотів і проголошують свої пристрасті на різних майданчиках. І народ буквально не може зорієнтуватися в тому плані, а яка ж спільна думка у різних політичних сил, вони розійшлися в корінному питанні. Йдеться про мир і війну, життя і смерть, рідко буває, щоб люди так розходилися», - розповів перший Президент України.

За його словами, можливо, потрібно буде винести на референдум це питання, аби люди сказали, «як має бути організоване життя в тих регіонах, які сьогодні не контролюються Україною, але є українськими територіями».

«Я хочу висловити спільну позицію США, ОБСЄ, Швеції з питань України. Подивіться, як було сказано і має важливість для можливого ​​формулювання питання на референдум: пошук сталого політичного врегулювання в Україні має відбутися відповідно до принципів міжнародного права, зобов'язань ОБСЄ з повагою до повного суверенітету і територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом і Севастополем», - зазначив Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».