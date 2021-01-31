«Форум» в окупованому Донецьку свідчить про загострення ситуації на Донбасі — Кравчук

Проведення пропагандистського "форуму" в окупованому Донецьку свідчить про те, що на Донбасі загострюється ситуація.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомив голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук.

"Потрібно визнати, що на Донбасі відбувається загострення ситуації, не тільки в тому плані, що пройшов форум ("Русский Донбас" — ред.) і проголошені різні заяви, тези, "матінка Росія, забери нас до себе" і так далі, але тут питання в концептуальному підході. Ті люди, які представляють ОРДЛО на нашому засіданні ТКГ, такого не кажуть. Вони говорять про те, що Україні потрібно виконувати Мінські домовленості, що потрібно виконувати Нормандські угоди, а про себе вони мовчать. Тобто вони не говорять, що мова йде про якесь російське державне утворення, як було сказано на цьому пропагандистському шоу", — сказав Кравчук.

З його слів, потрібно досягти ясності. "У нас постане питання на наступному засіданні: а кого вони представляють? Росія сьогодні скаже одне, завтра інше, ми вже звикли до такої політики, а мова йде про те, чи стоять представники ОРДЛО, які беруть участь в ТКГ, на таких же позиціях, як їх ватажок і пропагандисти з Росії, чи ні? А якщо у них інша думка — то чия? Тобто, для того, щоб було зрозуміло, про що ми будемо говорити, які завдання ставити, рішення приймати, нам потрібно добитися ясності. А те, що такі заяви не сприяють поліпшенню роботи, зрозуміло", — сказав Кравчук.

Він також зазначив, що в разі, якщо представники ОРДЛО підтвердять позиції, озвучені російськими пропагандистами на "форумі", він звернеться до співголови ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау для того, щоб порядок денний був кардинально змінений.

Як повідомлялося, 28 січня в окупованому Донецьку пройшов «форум» сепаратистів «русский Донбасс», на якому прийняли «доктрину» з відповідною назвою. «Доктриною» передбачене встановлення контролю терористів «ДНР» і «ЛНР» над усією територією Донецької та Луганської областей.