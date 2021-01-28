Україна заявила в ОБСЄ про готовність до обміну «усіх на всіх» без будь-яких передумов

Україна закликає російську сторону розблокувати процес обміну утримуваними особами і готова продовжувати цей процес без будь-яких попередніх передумов у Нормандському та Мінському форматах.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми також закликаємо Росію розблокувати питання, прогрес у яких загальмувався на багато місяців лише через відсутність у Кремля політичної волі, зокрема, взаємне звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ у Золотому та Щасті", - зазначив він.

Посол додав, що Україна повністю підтримує заклик спецпредставника ОБСЄ продемонструвати політичну волю задля швидкого досягнення домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб за принципом "усіх на всіх", починаючи з "усіх підтверджених на всіх підтверджених".

"Українська сторона готова продовжувати цей процес без будь-яких попередніх передумов у рамках встановлених форматів, тобто "нормандської четвірки" та Тристоронньої контактної групи", - заявив очільник української місії при ОБСЄ.

Як повідомлялося, у грудні минулого року віцепрем’єр - міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що Україна неодноразово подавала всі необхідні списки, очікуючи відповідного кроку з боку Росії та підтримуваних нею угруповань. Але протилежна сторона списків за критеріями, запропонованими координатором спеціальної моніторингової групи ОБСЄ Тоні Фрішем, так і не надала. Через це процес заблокований.

Однією з домовленостей саміту лідерів нормандського формату, що відбувся 9 грудня 2019 року в Парижі, був обмін "усіх на всіх".