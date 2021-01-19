Україна в ТКГ знову порушила питання розблокування Росією обміну ув’язненими

Україна в ТКГ знову порушила питання розблокування Росією обміну ув’язненими

Укрінформ
Українська сторона на засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ укотре порушила питання розблокування російською стороною процесу обміну утримуваними особами.

Як передає Укрінформ, про це Українська делегація для участі в ТКГ повідомила у Фейсбуці за підсумками засідання гуманітарної підгрупи, яке відбулось у режимі відеоконференції.

Зазначається, що порядок денний засідання включав питання забезпечення пересування громадян України через КПВВ, обмін взаємно утримуваними особами та опрацювання заходів у сфері пошуку осіб, зниклих безвісти.

"Керівник гуманітарної підгрупи народний депутат України Галина Третьякова в черговий раз запропонувала російській стороні розблокувати процес обміну, а ОБСЄ - підтримати розблокування", - йдеться у повідомленні.

Одним із принципових питань роботи гуманітарної підгрупи залишається визначення точок розвороту автобусів-човників, які мають перевозити людей через лінію розмежування в районі КПВВ «Щастя».

У цьому контексті у делегації України поінформували, що українська сторона звернулась із проханням до координатора ОБСЄ в гуманітарній групі посла Тоні Фріша сприяти визначенню точок розвертання за допомогою кординатора підгрупи з безпеки, глави місії СММ ОБСЄ посла Яшара Халіта Чевіка.

Як повідомлялося, у грудні минулого року віцепрем’єр - міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на презентації проєкту «Ізоляція: must speak» зазначав, що Україна неодноразово подавала всі необхідні списки, очікуючи відповідного кроку з боку Росії та підтримуваних нею угруповань. Але протилежна сторона списків за критеріями, запропонованими координатором спеціальної моніторингової групи ОБСЄ Тоні Фрішем, так і не надала. Через це процес заблокований.

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Однією з домовленостей саміту лідерів нормандського формату, що відбувся 9 грудня 2019 року в Парижі, був обмін «всіх на всіх».

5 листопада голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Також у плані йдеться про те, що обмін утримуваними особами має відбутися не пізніше 15 грудня 2020 року.

6 листопада Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала списки для обміну утримуваними особами спецпредставнику ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Гайді Грау й чекає на відповідь від другої сторони.

За даними СБУ, станом на листопад, 251 особа вважається незаконно позбавленою волі в окремих районах Донецької та Луганської областей.

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