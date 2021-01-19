Україна у ТКГ пропонує напрацювати єдиний план щодо Донбасу

Українська делегація для участі в ТКГ запропонувала координатору політичної підрупи П'єру Морелю розробити узагальнений документ щодо подальших кроків для врегулювання конфлікту на Донбасі з урахуванням пропозицій усіх сторін.

Як передає Укрінформ, про це делегація України повідомила у Фейсбуці за підсумками засідання політичної підгрупи, яке відбулось у режимі відеоконференції.

Зазначається, що під час засідання координатор політичної підгрупи ТКГ посол П'єр Морель представив свій аналіз пропозицій української та російської сторони щодо подальших кроків для врегулювання конфлікту.

В українській делегації уточнили, що йдеться про український "План спільних кроків" та зауваження російської сторони.

"Українська делегація виступила з пропозицією до Мореля розробити єдиний проєкт документа, до якого б увійшли пропозиції обох сторін та модератора від ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

У делегації додали, що питання, які обговорювалися на сьогоднішньому засіданні політичної підгрупи, стануть предметом розгляду під час загального засідання ТКГ 21 січня.