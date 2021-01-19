ОБСЄ має запустити дистанційний моніторинг в окупованому Криму - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні має започаткувати дистанційний моніторинг ситуації в тимчасово окупованому Криму.

Про це він заявив на спільній з чинною головою ОБСЄ - міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні я також наголосив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні має мандат (який поширюється - ред.) на всю територію нашої держави, і вже "перезріло" питання започаткування дистанційного моніторингу ситуації в Криму. СММ ОБСЄ має можливості для запуску такого моніторингу і (може) здійснювати дистанційний аналіз ситуації в окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі", - наголосив Кулеба.

Він розповів, що поінформував шведську колегу про розвиток ініціативи "Кримська платформа" і підтвердив запрошення Швеції приєднатися до неї.

Як повідомляв Укрінформ, чинна голова ОБСЄ - міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде перебуває в Україні з дводенним робочим візитом.