Голова ОБСЄ Лінде прибула в Україну з дводенним візитом
Як передає Укрінформ, про це повідомило у Твіттері посольство Швеції в Україні.
"Ласкаво просимо в Україну, Анн Лінде! Ми раді вашій першій поїздці в якості голови ОБСЄ в Україну", - зазначили у диппредставництві.
Welcome to Ukraine @AnnLinde! We are thrilled your first trip as Chairperson of @OSCE is to 🇺🇦 #OSCE2021SWE @TobiasThyberg @PetraLrke @vBeckerath @KSalsback pic.twitter.com/48sMYyTrTF— Sweden in Ukraine (@SwedeninUA) January 18, 2021
У рамках візиту Анн Лінде проведе у Києві переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Вони обговорять низку тем, серед яких безпекова ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, зусилля з мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, підтримка діяльності ОБСЄ.
Діюча Голова ОБСЄ також відвідає разом із міністром закордонних справ України зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.
Як повідомляв Укрінформ, Україна є першою країною, яку Анн Лінде відвідує з візитом як головуюча в ОБСЄ, що підкреслює пріоритетне значення нашої держави на порядку денному ОБСЄ у 2021 році.