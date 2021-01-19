Голова ОБСЄ Лінде прибула в Україну з дводенним візитом

Діюча голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде прибула в Україну з дводенним робочим візитом.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Твіттері посольство Швеції в Україні.

"Ласкаво просимо в Україну, Анн Лінде! Ми раді вашій першій поїздці в якості голови ОБСЄ в Україну", - зазначили у диппредставництві.

У рамках візиту Анн Лінде проведе у Києві переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Вони обговорять низку тем, серед яких безпекова ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, зусилля з мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, підтримка діяльності ОБСЄ.

Діюча Голова ОБСЄ також відвідає разом із міністром закордонних справ України зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.

Як повідомляв Укрінформ, Україна є першою країною, яку Анн Лінде відвідує з візитом як головуюча в ОБСЄ, що підкреслює пріоритетне значення нашої держави на порядку денному ОБСЄ у 2021 році.