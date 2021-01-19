Україна розраховує на допомогу Швеції щодо переговорів у ТКГ – Кулеба

Україна розраховує, що шведське головування в ОБСЄ відіграє важливу роль у мотивуванні Російської Федерації до конструктивної роботи в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі та виконання своєї частини зобов'язань в рамках домовленостей Паризьского саміту лідерів країн "нормандської четвірки".

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній з діючою головою ОБСЄ міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми детально обговорили з пані Лінде стан врегулювання збройного конфлікту. Я щиро поділився враженнями і оцінками України щодо поведінки (представників. - ред.) РФ у Тристоронній контактній групі, наголосив, що Україна виконала свої зобов'язання, взяті на саміті лідерів нормандського формату в Парижі, однак ми не бачимо взаємності з боку Росії. Розраховуємо, що шведське головування в ОБСЄ відіграє важливу роль у зміні цієї ситуації на краще і мотивуванні Російської Федерації до конструктивної роботи в ТКГ", - сказав Кулеба.

Очільник МЗС України подякував Швеції за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і за те, що під час головування Швеції в ОБСЄ в 2021 році питання збройної агресії Росії проти України ,як головного виклику для європейської безпеки залишатиметься в центрі уваги.

"Сьогодні наша мета полягає в об'єднанні зусиль, щоб з використанням інструментів ОБСЄ сприяти верховенству міжанродного права та зміцненню безпеки в Європі", - зазначив він.

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Кулеба поінформував, що завтра разом із шведською колегою відвідає район проведення ООС на Донбасі та КПВВ "Золоте" і на власні очі ознайотися з ситуацією і проблемами, які потребують вирішення.

Як повідомляв Укрінформ, діюча голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде перебуває в Україні з дводенним робочим візитом.

Україна є першою країною, яку Анн Лінде відвідує з візитом як головуюча в ОБСЄ, що свідчить про пріоритетне значення нашої держави на порядку денному ОБСЄ у 2021 році.