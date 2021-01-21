Кравчук пропонує сформувати єдиний документ для лідерів «норманді» - ТКГ

Глава Української делегації в ТКГ Леонід Кравчук запропонував розробити єдиний документ з найкращими пропозиціями політичних радників для затвердження його лідерами держав нормандського формату.

Як передає Укрінформ, про це пресслужба Української делегаціії для участі в ТКГ повідомила у Фейсбуці за підсумками засідання на рівні глав делегацій, яке відбулось у режимі відеоконференції.

«Л.Кравчук запропонував Послу П.Морелю, Координатору Політичної підгрупи ТКГ, виробити та представити єдиний документ, до якого увійдуть найкращі пропозиції та підходи, які виробляють політичні радники. Вироблення єдиного документа, який ухвалять лідери держав нормандського формату, є головним дороговказом для подальшої роботи ТКГ», - йдеться в повідомленні.

На думку Кравчука, якщо до процесу консультацій підійти з цієї позиції, то ТКГ отримає всі шанси перейти до більш конструктивних кроків щодо виконання рішень, прийнятих в рамках комплексу домовленостей, починаючи з 2014 року.

Як зазначається в повідомленні, у ході відеоконференції інші сторони нагадали російській стороні чіткі рамки щодо порядку та практики проведення консультацій. Зокрема, уповноваженими представниками в ТКГ є лише ті особи, що призначені главами держав-сторін конфлікту України та РФ (Л.Кравчук та Б.Гризлов), інші члени офіційних делегацій обох держав і уповноважені представники ОБСЄ.

«Решта осіб може брати участь тільки в якості консультантів та експертів з окремих питань, не більше», - наголосили в пресслужбі української делегації.

А також нагадали, що вчора, 20 січня, діюча голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде відвідала КПВВ у Золотому, де відзначила роботу України в контексті виконання домовленостей "нормандської четвірки" та консультацій у ТКГ. Лінде схвалила бажання України завершити війну та висловила підтримку суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, включно з АР Крим та м. Севастополем.

Як зазначається, представники ОБСЄ висловили нерозуміння причин, через які робота КПВВ досі блокується з боку збройних формувань РФ та підконтрольних РФ окупаційних режимів.

«Українська делегація підкреслює, що у російської сторони не залишилося формальних приводів не відкривати зі свого боку КПВВ «Щастя» та «Золоте»», - наголосили в пресслужбі.

Щодо повернення взаємно утримуваних осіб, в українській делегації ТКГ нагадали, що керівник Гуманітарної підгрупи народний депутат України Галина Третьякова на засіданні 19 січня вкотре запропонувала російській стороні розблокувати процес повернення взаємно утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб, який згідно з попередніми домовленостями не повинен припинятися за жодних умов.

Позитивним результатом відеоконференції, повідомили в пресслужбі, стало досягнення принципової домовленості щодо відновлення ремонтних робіт на станції газорозподілу у населеному пункті Мар’їнка, завдяки активному сприянню голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератора робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи посла Яшара Халіта Чевіка.

Також Українська делегація привітала Посла пана Герберта Зальбера (ФРН), представленого сьогодні як новий координатор економічної підгрупи.