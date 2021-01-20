Рішення РФ про передачу полонених Медведчуку є ударом по «Норманді» і «Мінську» – МЗС

Рішення Росії щодо передачі українських заручників в ОРДЛО не Україні, а приватній особі - Віктору Медведчуку - порушує усталені механізми вирішення таких питань і є ударом по нормандському формату та роботі Тристоронньої контактної групи.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, передає Укрінформ.

"Рішення Російської Федерації передати не Україні, а приватній особі Віктору Медведчуку групу українських громадян, яких тривалий час утримували на тимчасово окупованій території у Донецькій і Луганській областях, грубо і відверто порушує усталені механізми вирішення таких гуманітарних питань", - ідеться в заяві.

У МЗС наголосили, що "цей крок РФ є ударом по нормандському формату та Тристоронній контактній групі, які ведуть системну роботу із забезпечення звільнення утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб".

"Свідоме нівелювання Росією ролі ОБСЄ в питанні звільнень є особливо показовим та цинічним у день візиту до України діючої голови ОБСЄ, міністерки закордонних справ Швеції Анн Лінде", - додали в міністерстві.

МЗС вимагає від РФ неухильного дотримання всіх домовленостей, досягнутих в нормандському форматі, зокрема щодо забезпечення безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного хреста до українських військовополонених і заручників на тимчасово окупованих Росією територіях України, а також звільнення всіх утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб.

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Як повідомлялося, у середу уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що з боку ОРДЛО в односторонньому порядку в Україну передадуть 9 осіб, процес може розпочатися сьогодні-завтра.

Раніше у ЗМІ поширилася інформація про те, що бойовики ОРДЛО передадуть Україні групу полонених українських громадян. Про це нібито домовився один із парламентаріїв, не попередивши перед тим офіційну українську сторону.

Денісова заявила зі свого боку про готовність сприяти поверненню незаконно утримуваних українських громадян до України.

Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що спецслужби України здійснять перевірку осіб, яких "маріонеткові органи" так званих ДНР та ЛНР готують до передачі Україні.