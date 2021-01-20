Дев’ятьох полонених українців з ОРДЛО повернуть сьогодні-завтра - Денісова

Дев’ятьох полонених українців з ОРДЛО повернуть сьогодні-завтра - Денісова

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Укрінформ
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що з боку ОРДЛО у односторонньому порядку Україну передадуть 9 осіб, і вважає, що процес може розпочатися сьогодні-завтра.

Про це вона заявила під час брифінгу, передає Укрінформ.

«Нам відомо, що вже знаходяться у СІЗО у Луганську троє осіб, яких готують на передачу, і в Донецьку у СІЗО – 6 осіб. Їх зараз годують, миють, надають їм медичну допомогу, надають їм охайного вигляду. І я думаю, що сьогодні ввечері або завтра зранку їх передадуть через такий маршрут: Луганськ – Донецьк - Ростов-Дон (мається на увазі Ростов-на-Дону – ред.) – Мінськ і Київ. Тобто, ми в очікуванні», - уточнила Денісова.

Вона зауважила, що не може назвати прізвища цих людей.

«Як тільки вони будуть передані, будуть прізвища і будуть зрозумілі їхні статуси», - поінформувала Денісова.

Як повідомлялося, раніше у ЗМІ поширилася інформація про те, що бойовики ОРДЛО передадуть Україні групу полонених українських громадян. Про це домовився один із парламентаріїв, не попередивши перед тим офіційну українську сторону.

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Денісова заявила зі свого боку про готовність сприяти поверненню незаконно утримуваних українських громадян до України.

Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що спецслужби України здійснять перевірку осіб, яких «маріонеткові органи» так званих «ДНР» та «ЛНР» готують до передачі Україні.

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