Дев’ятьох полонених українців з ОРДЛО повернуть сьогодні-завтра - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що з боку ОРДЛО у односторонньому порядку Україну передадуть 9 осіб, і вважає, що процес може розпочатися сьогодні-завтра.

Про це вона заявила під час брифінгу, передає Укрінформ.

«Нам відомо, що вже знаходяться у СІЗО у Луганську троє осіб, яких готують на передачу, і в Донецьку у СІЗО – 6 осіб. Їх зараз годують, миють, надають їм медичну допомогу, надають їм охайного вигляду. І я думаю, що сьогодні ввечері або завтра зранку їх передадуть через такий маршрут: Луганськ – Донецьк - Ростов-Дон (мається на увазі Ростов-на-Дону – ред.) – Мінськ і Київ. Тобто, ми в очікуванні», - уточнила Денісова.

Вона зауважила, що не може назвати прізвища цих людей.

«Як тільки вони будуть передані, будуть прізвища і будуть зрозумілі їхні статуси», - поінформувала Денісова.

Як повідомлялося, раніше у ЗМІ поширилася інформація про те, що бойовики ОРДЛО передадуть Україні групу полонених українських громадян. Про це домовився один із парламентаріїв, не попередивши перед тим офіційну українську сторону.

Денісова заявила зі свого боку про готовність сприяти поверненню незаконно утримуваних українських громадян до України.

Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що спецслужби України здійснять перевірку осіб, яких «маріонеткові органи» так званих «ДНР» та «ЛНР» готують до передачі Україні.