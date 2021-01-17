Арестович: Спецслужби перевірять осіб, яких бойовики планують «повернути» Україні

Спецслужби України здійснять перевірку осіб, яких «маріонеткові органи» так званих «ДНР» та «ЛНР» готують до передачі Україні за посередництва лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука.

Про це у своєму фейсбуці написав спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає Укрінформ.

"Спецслужби України проведуть перевірку осіб, яких маріонеткові "органи" готують до "повернення", а пропуск і зустріч цих осіб через лінію розмежування, якщо він відбудеться, буде організований уповноваженими державними органами України", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, в українській делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу заявили, що в’язнів, яких збираються передати українській владі угруповання «ДНР» і «ЛНР», зустрінуть уповноважені державні органи.

За словами Арестовича, поверненням громадян України будь-звідки "займаються тільки уповноважені державні органи України, а взаємодія з Росією, яка є державою-окупантом, здійснюється відповідно до норм міжнародного права та українського законодавства, в рамках домовленостей, досягнених у «нормандському форматі»".

При цьому він додав, що ще одним елементом цієї кампанії тиску є «інформаційне маніпулювання» темою російської вакцини проти COVID-19, яке здійснюється через того ж Медведчука.

«Нагадуємо, що ні родинні зв’язки, ні статус народного депутата не є підставою для маніпулювання статусом «громадянина України», а тим більше примусовим переміщенням наших громадян будь-куди, у фактичній взаємодії з державною владою країни-окупанта», – написав речник, додавши, що всі спроби тиску на Україну «марні».

При цьому він нагадав про висловлену раніше 16 січня заяву з цього приводу голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука. Той засудив заяву угруповань «ДНР» і «ЛНР» щодо «посередництва» Медведчука в передачі українській владі групи в’язнів, яких утримують ці угруповання, назвавши такі заяви й дії порушенням міжнародних домовленостей щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу.

«Ми не можемо не вітати повернення наших громадян на територію, підконтрольну уряду України. Проте я, як глава делегації, хочу зазначити наступне: Приватні особи не мають повноважень втручатися в питання міждержавного та міжнародного врегулювання збройних конфліктів. Мені важко пригадати прецедент, коли невизнана юридична особа передає громадян держави певній фізичній особі», - зазначив Кравчук.

Як повідомлялося, раніше в ЗМІ поширилася інформація про те, що бойовики ОРДЛО передадуть Україні групу полонених українських громадян. Про це домовився один з парламентаріїв, не попередивши перед тим офіційну українську сторону.