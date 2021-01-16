Кравчук прокоментував інформацію про повернення полонених українців з ОРДЛО

Перемовини та процедури щодо повернення утримуваних російською стороною українських громадян мають бути здійснені згідно з нормами міжнародного права та законодавства України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в коментарі голови Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука у Фейсбуці.

«Ми не можемо не вітати повернення наших громадян на територію, підконтрольну уряду України. Проте я, як глава делегації, хочу зазначити наступне: Приватні особи не мають повноважень втручатися в питання міждержавного та міжнародного врегулювання збройних конфліктів. Мені важко пригадати прецедент, коли невизнана юридична особа передає громадян держави певній фізичній особі», - зазначив Кравчук.

Він наголосив, що повернення громадян України буде здійснено згідно з нормами міжнародного права та українського законодавства.

«Усі перемовини та процедури щодо повернення утримуваних російською стороною конфлікту громадян України здійснюють уповноважені державні органи України в рамках політичних угод, прийнятих в нормандському форматі. Тому я розцінюю заяви керівництва маріонеткових квазідержавних утворень та синхронізовані із ними дії пана Медведчука як чергову спробу ухилитися від виконання міжнародних домовленостей на вищому державному рівні та зобов’язань, які взяла на себе РФ як сторона конфлікту», - наголосив Кравчук.

Голова делегації нагадав, врегулювання конфлікту можливе тільки за умови послідовної роботи в рамках нормандського формату, інші спроби не матимуть успіху та підтримки у глав держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій.

Як повідомлялося, раніше в ЗМІ поширилася інформація про те, що бойовики ОРДЛО передадуть Україні групу полонених українських громадян. Про це домовився один з парламентаріїв, не попередивши перед тим офіційну українську сторону.