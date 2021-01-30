Закон про референдум: Зеленський сказав, чого бояться політики

Закон про референдум: Зеленський сказав, чого бояться політики

Укрінформ
Референдум дасть можливість українцям відсікати те, що не відповідає інтересам суспільства, та обирати речі, заради яких має працювати держава.

Як передає Укрінформ, про це написав Президент України Володимир Зеленський у Фейсбуці.

"Найбільше цього тижня вразило, як багато страху з'явилося в деяких політиків та їхніх «партійних» коментаторів від нашого закону про референдум. Зовсім не у суспільства, а саме в політиків. Знаєте, чому вони так бояться референдуму? Все банально. Це їхній ключовий страх перед людьми. Це страх перед незворотністю тих змін, які відбулись у 2019 році. Коли дуже солідні діячі та діячки після десятиліть «царювання» у високих кабінетах вмить опинилися... без влади та впливу", - зазначив Зеленський.

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За його словами, зараз "вони живуть лише однією цинічною надією, що нібито можна відігратись і знову зібратися «клубом старих друзів» на печерських пагорбах, щоб вирішувати все в державі для власної вигоди і не питаючи в суспільства".

На переконання Президента, якщо народ має реальний інструмент референдуму, то такі діячі насправді не можуть бути впевненими ні в чому.

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"Бо референдум – це інституційна зброя людей, щоб відсікати те, що не відповідає інтересам суспільства. Та обирати те, заради чого має працювати держава. Ми дали людям справжню можливість здійснювати вирішальний вплив на владу. І не на один раз, а назавжди. І скористатися цією можливістю народ може в будь-який момент. Тому, друзі-політики, звикайте. Вам тепер завжди доведеться враховувати, що останнє слово буде не за вами, а за суспільством", - додав Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».

Фото: ОП

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