Зеленський про референдум: Найшвидша істота не гепард, а депутати, які «перефарбовуються»

Президент Володимир Зеленський вважає, що вміння окремих українських політиків “перефарбовуватись” швидше за найшвидшу в світі тварину — гепарда.

Таку думку він висловив у новому влозі, коментуючи голосування за закон про референдум, коли деякі депутати висловлювалися проти цього закону, однак нині змінили свою позицію, повідомляє Укрінформ.

“Вважається, що найшвидша істота на планеті — це гепард. Насправді, це не так, це окремі депутати і швидкість, із якою вони “перефарбовуються”: спочатку вони були категорично проти референдуму, але, бац, вуаля, і тепер вже ініціюють референдум з п’яти питань чи скількох там. Думаю, мем Facepalm можна зробити офіційним логотипом цієї політичної сили і слоган: “20 років на ринку перевзувань”, - сказав Зеленський.

Президент запевнив, що прийнятий Верховною Радою закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» надає можливість усім громадянам України ухвалювати важливі рішення щодо життєдіяльності країни. На його думку, деякі політики “втрачають частину впливу”, тому критикують цей закон.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про референдум.

Він передбачає такі види всеукраїнського референдуму за предметом: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; 2) вирішення питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Водночас, згідно з законом, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання: що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї; спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; щодо питань податків, бюджету, амністії; віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

27 січня лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її політична сила має намір ініціювати проведення референдумів з п'яти питань. Водночас Тимошенко назвала закон про референдум "поганим". На її думку, "звичайні люди ніякого референдуму провести не зможуть через бюрократичні процедури", й запевнила, що “Батьківщина” допоможе народу проявити свою волю.