Арахамія сказав, як покарали би «слуг» за неголосування за референдум

Арахамія сказав, як покарали би «слуг» за неголосування за референдум

Укрінформ
Депутатів фракції монобільшості, які не проголосували би за законопроєкт про народовладдя через референдум, могли би виключити з фракції «Слуга народу».

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в коментарі журналістам заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він підтвердив оприлюднені у ЗМІ повідомлення про можливе виключення із фракції депутатів, які не згодні з законом про референдум.

«Ми би піднімали питання про виключення, бо це програмна обіцянка партії «Слуга народу». Якщо людина, яка знаходиться у фракції, не хоче виконувати програмну обіцянку, то навіщо нам така людина", - сказав Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про референдум.

Він передбачає такі види всеукраїнського референдуму за предметом: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; 2) вирішення питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

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Водночас згідно з законом, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання: що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї; спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; щодо питань податків, бюджету, амністії; віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.

Всеукраїнський референдум щодо затвердження змін в Конституції до розділу І "Загальні положення", розділу ІІ "Вибори. Референдум" і розділу ХІІІ "Внесення змін до Конституції України» призначається Президентом України.

Всеукраїнський референдум щодо зміни території України призначається Верховною Радою згідно з Конституцією.

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується указом Президента України відповідно до Конституції, якщо його ініційовано з додержанням встановлених Конституцією вимог щодо його організації і порядку проведення.

Всеукраїнський референдум оголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

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