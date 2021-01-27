Арахамія сказав, як покарали би «слуг» за неголосування за референдум

Депутатів фракції монобільшості, які не проголосували би за законопроєкт про народовладдя через референдум, могли би виключити з фракції «Слуга народу».

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в коментарі журналістам заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він підтвердив оприлюднені у ЗМІ повідомлення про можливе виключення із фракції депутатів, які не згодні з законом про референдум.

«Ми би піднімали питання про виключення, бо це програмна обіцянка партії «Слуга народу». Якщо людина, яка знаходиться у фракції, не хоче виконувати програмну обіцянку, то навіщо нам така людина", - сказав Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про референдум.

Він передбачає такі види всеукраїнського референдуму за предметом: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; 2) вирішення питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Водночас згідно з законом, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання: що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї; спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; щодо питань податків, бюджету, амністії; віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.

Всеукраїнський референдум щодо затвердження змін в Конституції до розділу І "Загальні положення", розділу ІІ "Вибори. Референдум" і розділу ХІІІ "Внесення змін до Конституції України» призначається Президентом України.

Всеукраїнський референдум щодо зміни території України призначається Верховною Радою згідно з Конституцією.

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується указом Президента України відповідно до Конституції, якщо його ініційовано з додержанням встановлених Конституцією вимог щодо його організації і порядку проведення.

Всеукраїнський референдум оголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.