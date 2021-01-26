Зеленський - про референдум: Тепер влада буде змушена дослухатися до волі народу

Зеленський - про референдум: Тепер влада буде змушена дослухатися до волі народу

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення Верховною Радою закону «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» (законопроект № 3612).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт глави держави.

"Цей проєкт закону був ініційований главою держави та розроблений відповідно до вимог Конституції України для законодавчого врегулювання питань, пов’язаних з проведенням всеукраїнського референдуму", - зазначається у повідомленні.

Зеленський зауважив, що ухвалення відповідного закону було одним з важливих пунктів його передвиборчої кампанії під час президентських виборів, адже документ робить більш чітким діалог між владою та суспільством.

Читайте також: Разумков сумнівається, що найближчим часом можна провести референдум

«Тепер українці на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена дослухатися до волі народу. Референдум є вагомим інструментом розширення демократії в Україні», – наголосив Президент.

Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:

  1. що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї;
  2. що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їхньої реалізації;
  3. спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
  4. щодо податків, бюджету, амністії;
  5. віднесені Конституцією та законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.
Читайте також: Стефанчук назвав умову для е-голосування на виборах та референдумах

Як повідомляв Укрінформ, 26 січня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому президентський законопроєкт "Про всеукраїнський референдум" (№3612). Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів.

Фото:Офіс Президента

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-