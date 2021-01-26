Разумков сумнівається, що найближчим часом можна провести референдум

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сумнівається, що найближчим часом в Україні можна провести референдум.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

«Найближчим часом навряд чи можна провести референдум. Сьогодні є обмеження по фінансах через COVID. Потрібно економити кожну гривню», - підкреслив очільник парламенту.

На запитання, скільки коштів потрібно на проведення референдуму, спікер зауважив: «Мінфін говорить, що йдеться про 2 мільярди».

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому президентський закон «Про всеукраїнський референдум» (№3612).

Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів.

Закон передбачає такі види всеукраїнського референдуму за предметом:

затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; вирішення питання загальнодержавного значення; зміна території України; втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Водночас згідно з законом, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання: що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї; спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; щодо питань податків, бюджету, амністії; віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.

Всеукраїнський референдум щодо затвердження змін в Конституції до розділу І «Загальні положення», розділу ІІ «Вибори. Референдум» і розділу ХІІІ «Внесення змін до Конституції України» призначається Президентом України.

Всеукраїнський референдум щодо зміни території України призначається Верховною Радою згідно з Конституцією України.

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується указом Президента України відповідно до Конституції, якщо його ініційовано з додержанням встановлених Конституцією вимог щодо його організації і порядку проведення.