Стефанчук назвав умову для е-голосування на виборах та референдумах

Електронне голосування на виборах та референдумах буде застосовуватися лише після ухвалення відповідного закону.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

За його словами, в ухваленому законі про референдум передбачена лише формальна можливість електронного голосування.

«В перехідних положеннях ми запропонували таку конструкцію, що питання електронного голосування може підніматися тільки тоді, коли буде проголосовано окремий законодавчий акт, який буде стосуватися електронного голосування по країні в цілому. До цього ми будемо проводити референдум у спосіб, визначений чинним законодавством», - зауважив Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ 26 січня Верховна Рада ухвалила закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Ним передбачено, що предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання:

1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України;

2) вирішення питання загальнодержавного значення;

3) зміна території України;

4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Водночас згідно з законом, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання: що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї; спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; щодо питань податків, бюджету, амністії; віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання. Всеукраїнський референдум не може проводитися одночасно з черговими та позачерговими загальнодержавними виборами, черговими місцевими виборами.

Всеукраїнський референдум щодо затвердження змін в Конституції до розділу І "Загальні положення", розділу ІІ "Вибори. Референдум" і розділу ХІІІ "Внесення змін до Конституції України» призначається Президентом України.

Всеукраїнський референдум щодо зміни території України призначається Верховною Радою згідно з Конституцією України.

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується указом Президента України відповідно до Конституції, якщо його ініційовано з додержанням встановлених Конституцією вимог щодо його організації і порядку проведення.

Всеукраїнський референдум оголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.